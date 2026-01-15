Prascorsano in Piemonte rivoluziona la scuola primaria | nel 2026 parte il modello Senza Zaino con aule laboratorio e materiali condivisi

A Prascorsano, in Piemonte, nel 2026 entrerà in vigore il nuovo modello scolastico “Senza Zaino” nella scuola primaria. Questa innovazione prevede aule laboratorio e materiali condivisi, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia degli studenti e favorire un approccio didattico più flessibile. La scelta mira a creare ambienti educativi più dinamici e collaborativi, in linea con le tendenze moderni di innovazione scolastica.

