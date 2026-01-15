Prascorsano in Piemonte rivoluziona la scuola primaria | nel 2026 parte il modello Senza Zaino con aule laboratorio e materiali condivisi
A Prascorsano, in Piemonte, nel 2026 entrerà in vigore il nuovo modello scolastico “Senza Zaino” nella scuola primaria. Questa innovazione prevede aule laboratorio e materiali condivisi, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia degli studenti e favorire un approccio didattico più flessibile. La scelta mira a creare ambienti educativi più dinamici e collaborativi, in linea con le tendenze moderni di innovazione scolastica.
Dal 2026 la primaria di Prascorsano adotterà il modello "Senza Zaino", sostituendo le cartelle personali con materiali condivisi e ambienti riorganizzati per favorire l'autonomia. Il progetto, sostenuto da docenti e comune, mira a valorizzare il piccolo plesso piemontese puntando sui valori dell'ospitalità e della responsabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Da settembre importanti novità per la primaria di #Prascorsano che fa parte del comprensivo di #Valperga facebook
