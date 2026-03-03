Kean | Mondiale? Impossibile senza Italia E se ci qualifichiamo

Durante l’inaugurazione di un nuovo campetto promosso da EA Sports FC, Moise Kean ha espresso le sue opinioni sulla qualificazione al Mondiale, affermando che senza l’Italia sarebbe impossibile partecipare. Ha anche commentato la possibilità di qualificarsi, lasciando intendere l’importanza della nazionale italiana per il suo percorso. Le sue parole sono state raccolte in un momento di confronto informale con i giornalisti presenti.