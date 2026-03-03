Kean | Mondiale? Impossibile senza Italia E se ci qualifichiamo
Durante l’inaugurazione di un nuovo campetto promosso da EA Sports FC, Moise Kean ha espresso le sue opinioni sulla qualificazione al Mondiale, affermando che senza l’Italia sarebbe impossibile partecipare. Ha anche commentato la possibilità di qualificarsi, lasciando intendere l’importanza della nazionale italiana per il suo percorso. Le sue parole sono state raccolte in un momento di confronto informale con i giornalisti presenti.
In occasione dell’inaugurazione del campetto per l’iniziativa FC Futures di EA Sports FC, abbiamo chiesto a Moise Kean le sensazioni in vista degli spareggi di qualificazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
