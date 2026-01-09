Ascolti tv 8 gennaio | chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit i dati di Affari Tuoi e La Ruota
Ecco i dati di ascolto TV di giovedì 8 gennaio 2026, con un confronto tra Don Matteo 15 su Rai 1 e Forbidden Fruit su Canale 5. Analizziamo anche i risultati di Affari Tuoi e La Ruota, per comprendere quale programma ha ottenuto le performance più alte nella serata.
Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, tra Rai 1 con Don Matteo 15 e Forbidden Fruit su Canale5. I dati di ascolto di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in Access Prime Time. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#AscoltiTV | Mercoledì 7 Gennaio 2026. Boom #ATestaAlta (25.2%), doppiato #TempiSupplementari (13.1%). Scotti (27.1%) torna ad allungare su De Martino (23.2%) Tutti i dati x.com
