Gli ascolti televisivi di giovedì 8 gennaio 2026 mostrano una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 è in onda “Don Matteo 15”, mentre su Canale 5 vengono trasmessi “Forbidden Fruit”, “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel forniscono un quadro aggiornato delle preferenze del pubblico in questa serata di inizio gennaio.

Ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Don Matteo 15 ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 8 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 8 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai 1: Don Matteo 15, la nuova stagione della storica fiction con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 8 gennaio 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

