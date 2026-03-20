Arsenal-Manchester City Finale EFL Cup 22-03-2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Pochi gol domenica a Wembley

Il 22 marzo 2026 alle 17:30 si disputerà a Wembley la finale di EFL Cup tra Arsenal e Manchester City. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano una partita equilibrata, anche se si prevede poco spettacolo in termini di gol. La classifica di Premier League mostra che queste due squadre sono le migliori del campionato inglese, con l’Arsenal in testa e il City come unica rivale.

La classifica di Premier League ci dice che la finale di EFL Cup sarà un affare tra le due squadre migliori del calcio inglese, ovvero la capolista Arsenal e la sua unica rivale, anche se con poche speranze di andarla a riprendere, ovvero il Manchester City. Ha fatto scalpore il 5-1 complessivo che il Real. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Manchester City (Finale EFL Cup, 22-03-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol domenica a Wembley Articoli correlati Arsenal-Manchester City (Finale EFL Cup, 22-03-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiLa classifica di Premier League ci dice che la finale di EFL Cup sarà un affare tra le due squadre migliori del calcio inglese, ovvero la capolista... Liverpool-Manchester City (domenica 08 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gialli ad AnfieldLa sfida tra Liverpool e Manchester City non conterà per l’assegnazione del titolo, affermazione oggi scontata ma abbiamo scelto di aprire così la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arsenal Manchester City Finale EFL Cup... Temi più discussi: Dove vedere Arsenal-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di League Cup; Dove vedere Arsenal-Manchester City: canale tv, diretta streaming, formazioni; La finale di Coppa di Lega tra Arsenal e Manchester City sarà visibile, in esclusiva assoluta per l'Italia, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio; Calcio in tv: Arsenal-Manchester City. Pronostico Arsenal-Manchester City: per Pep questa finale ha un valore diversoArsenal-Manchester City è la finale della League Cup e si gioca domenica alle 17:30: tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Arsenal o Manchester City, chi vincerà la finale di Efl Cup? Quote e pronosticoI Gunners, primi in Premier League, vanno a caccia del terzo trionfo mentre il City, dopo il Liverpool, è la squadra con più successi nella storia di questo torneo ... tuttosport.com Arsenal-Manchester City, orario e come vederla: disponibile anche in chiaro, ecco dove facebook #Arsenal-Manchester #City, orario e come vederla: disponibile anche in chiaro, ecco dove x.com