Annalisa il nuovo singolo Canzone estiva | Mi vuoi più suora o pornodiva?

Un grande ritorno per Annalisa con un brano dal titolo eloquente e che è già una provocazione: si intitola Canzone estiva il nuovo singolo della cantante, che con questo pezzo si conferma regina del pop italiano. L’artista gioca con due immagini femminili volutamente stereotipate e diametralmente opposte, provocando anche nel testo: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, è l’interrogativo che pone ai suoi fan. Annalisa, la doppia veste in Canzone estiva. Si intitola Canzone estiva il nuovo singolo inedito di Annalisa, accompagnato dal videoclip, diretto da Giulio Rosati e nato da un’idea dalla stessa cantautrice, che continua il percorso narrativo del suo ultimo album Ma io sono fuoco. 🔗 Leggi su Dilei.it

«Chi dice suora, chi pornodiva. Entrambe e nessuna dico io, troppo facile così» Annalisa provoca e parecchio nel suo nuovo singolo, dal titolo "Canzone estiva", con un’immagine divisa a metà: da una parte abito monacale e velo, dall’altra calze a rete e tacch - facebook.com facebook