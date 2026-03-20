Ancora ’Voci dalla provincia’ Questa volta per Aldo Mazzolai

Si tiene il quinto incontro del ciclo di seminari ’Maramad. Voci della provincia’ organizzato dalla Fondazione Bianciardi. L’evento è dedicato ad Aldo Mazzolai e si focalizza sulla vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra attraverso lo studio dei protagonisti locali. La sessione mira a riscoprire e valorizzare aspetti specifici della storia culturale della provincia.

Quinto incontro del ciclo di seminari ’Maramad. Voci della provincia’ organizzato dalla Fondazione Bianciardi e dedicati alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti. Dopo aver approfondito la figura di Aladino Vitali, oggi alle 17.30 si parlerà di Aldo Mazzolai (1923-2009), archeologo, insegnante, divulgatore, storico direttore del Museo archeologico di Grosseto dal 1955 al 1984. L’iniziativa, che avrà luogo nell’aula magna della biblioteca comunale Chelliana, intende ricordare la figura e l’impegno di Mazzolai nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino, oltre che illustrare il suo contributo alla cultura grossetana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora ’Voci dalla provincia’. Questa volta per Aldo Mazzolai Articoli correlati Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie ARoma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie A Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko... Iran, perché le rivolte questa volta possono portare a un cambiamento. Dalla questione generazionale alla debolezza del regime: i puntiI moti di rivolta contro il regime iraniano in almeno 31 province e 187 città, con oltre 600 singoli focolai di protesta, non accennano ad attenuarsi. Altri aggiornamenti su Aldo Mazzolai Argomenti discussi: Ancora ’Voci dalla provincia’. Questa volta per Aldo Mazzolai. Fondazione Bianciardi: alla Chelliana un seminario dedicato ad Aldo MazzolaiAlla biblioteca Chelliana di Grosseto la Fondazione Bianciardi organizza un seminario su Aldo Mazzolai. Il programma ... grossetonotizie.com Maramad. Voci della provincia: la Fondazione Bianciardi ricorda Aldo Mazzolai, archeologo, insegnante, storicoGROSSETO – La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia il quinto incontro del ciclo di seminari Maramad. Voci della provincia per la riscoperta e valorizzazione […] ... ilgiunco.net