Questa mattina si è aperto un dibattito acceso sulla vera natura dello Stato italiano. Tra i cittadini si diffonde l’idea che l’istituzione cambi continuamente volto, adattandosi alle circostanze e alle esigenze del momento. Quattro libri recenti analizzano questa trasformazione, mostrando come lo Stato si sia evoluto nel tempo, a volte restandone protagonista, altre volte nascondendosi dietro a maschere diverse. Un vecchio insegnante, intervistato ieri, spiegava che per capire questa metamorfosi bisogna partire dalla lettura e dalla riflessione su come si sceglie

Avevamo dato per morti gli imperi perché soppiantati dagli Stati, e per moribondi gli Stati perché soggiogati dalla globalizzazione. Ma gli Stati cambiano aspetto. Quattro voci per capire come stanno riprendendo quota Un vecchio insegnante, a chi gli chiedeva consigli di lettura, usava indicare innanzitutto un metodo per la scelta. Suggeriva di non fidarsi delle impressioni e di scegliere oculatamente i libri da leggere, facendosi consigliare da chi ne sa di più. Ai più attenti, suggeriva di usare come guida due libri: Harold Bloom, Il canone occidentale. I libri e le scuole delle Età, Milano, Bur Rizzoli, 2020, che prende in considerazione 26 scrittori canonici, vale a dire autorevoli nella cultura occidentale sia per la loro sublimità, sia per il loro carattere rappresentativo; e Bernard Pivot, La Bibliothèque idéale, Parigi, Éditions Albin Michel, 1988, opera voluminosa, libro dei migliori libri del mondo, selezionati e commentati, ordinati in tre sezioni, la prima sulla letteratura del mondo, la seconda sui vari generi, dal romanzo al fumetto, il terzo sulla storia e il sapere; per ognuno di questi temi sono individuati i migliori 10 libri, i principali 25, i più interessanti 49 libri, con una breve presentazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo Stato camaleonte. Quattro libri su un'istituzione che cambia pelle e torna protagonista

Approfondimenti su Stato Camaleonte

Il centro sportivo di via Icmesa a Meda si trasforma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Celentano con i Camaleonti, 1967 (da sinistra Gerry, Paolo, Adriano, Livio e Tonino) in un momento di pura storia della musica italiana! Il concerto era stato organizzato a Milano dalla Kansas in protesta contro la famosa "guerra dei sei giorni", la casa discogra - facebook.com facebook