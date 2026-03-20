Umberto Cesari, da oltre mezzo secolo, è un punto di riferimento nel panorama vinicolo dell’Emilia Romagna. Nato negli anni ’60, ha dedicato gran parte della sua carriera alla promozione dei vini locali in Italia e all’estero. La sua ultima sfida riguarda l’Albana in purezza, un progetto che mira a valorizzare questa uva tradizionale.

di Lorenzo Frassoldati Nome e cognome: Umberto Cesari. Pioniere fin dagli anni ’60 del secolo scorso nella promozione dei vini dell’Emilia Romagna in Italia e nel mondo. Che si prepara al Vinitaly 2026 con uno stato d’animo diviso. Preoccupato perché una grande azienda come la sua (che fa il 70% di export con primi mercati Usa e Canada) è alle prese con l’incertezza dei dazi. "Dopo la grande incertezza del 2025 – afferma – avevamo trovato un punto fermo col 15%. Poi la sentenza della Corte suprema Usa ha riaperto le danze, annullando i dazi, quindi non riusciamo a fare programmi". Animo sollevato perché la cantina fondata dal padre Umberto ha chiuso bene il 2025 con una crescita anche sul mercato interno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Albana in purezza. L’ultima sfida di Umberto Cesari

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