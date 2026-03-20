Aggressioni e omissioni del dirigente scolastico | obbligo di denuncia posizione di garanzia e responsabilità per inerzia

Il dirigente scolastico, pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 357 del codice penale, è responsabile delle proprie azioni e omissioni nel contesto scolastico. In caso di aggressioni o mancanze, ha l’obbligo di denunciare gli episodi e di agire in qualità di garante delle persone coinvolte. La sua posizione di garanzia e la responsabilità per inerzia sono aspetti fondamentali nel suo ruolo.

Il dirigente scolastico è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., in quanto titolare di funzioni autoritative e certificative nell’ambito dell’amministrazione scolastica. Tale qualifica comporta l’applicazione dell’art. 361 c.p., secondo cui il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato perseguibile d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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