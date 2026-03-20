Addio a Umberto Bossi fondatore Lega Nord Diede spallata al partitismo

È morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord, umberto Bossi, noto come il ‘senatur’. Nel corso di oltre quarant’anni di attività politica, ha avuto un ruolo di rilievo nel Partito. La sua figura ha segnato un lungo percorso nel panorama politico italiano, lasciando un’impronta significativa nel movimento da lui fondato.

Addio a Umberto Bossi. Lo storico del Carroccio, aveva 84 anni. Il ‘senatur’ aveva attraversato 40 anni di politica italiana. Per la premier Meloni: “Contribuì al primo centrodestra”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Addio a Umberto Bossi, fondatore Lega Nord. Diede spallata al partitismo Articoli correlati Addio Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord: l’annuncioÈ una di quelle notizie che, quando rimbalza in serata, fa abbassare la voce anche a chi dice di non interessarsi più di politica. Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l’addio a Umberto Bossi(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Addio a Umberto Bossi, fondatore Lega Nord. Diede spallata al partitismo Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Umberto Bossi, l'omaggio del figlio Renzo: Una vita di battaglie. La scelta di Umberto Bossi: l’addio nel monastero di San Giacomo a Pontida. Ecco perché tra storia, mito e ideologiaLo conferma sui social uno dei figli, Renzo: La famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi ... msn.com ADDIO A UMBERTO BOSSI, FONDATORE DELLA LEGA NORDUmberto Bossi è morto ieri sera. Il fondatore ed ex segretario della Lega Nord aveva 84 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Circolo di ... opinione.it Cassano Magnago proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Umberto Bossi. - facebook.com facebook Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com