Pellicano tornerà a disposizione di coach Sacco dopo un mese di assenza a causa di un problema muscolare, in seguito all’infortunio al gomito di Caiazza. La sua ripresa è considerata fondamentale in vista della partita di domenica contro Chiusi, mentre l’infortunio di Caiazza ha reso ancora più importante il ritorno di Pellicano. La squadra si prepara alla sfida con obiettivo chiaro.

L’infortunio al gomito di Caiazza rende ancor più importante il recupero di Niccolò Pellicano, che a distanza di un mese dal problema muscolare patito nella gara con la Virtus Roma tornerà a disposizione di coach Sacco per la delicata sfida di domenica contro Chiusi. Il play ex San Severo e Mestre ha potuto approfittare della lunga sosta per rimettersi in vista del rush finale del campionato: "Il rientro è stato graduale – spiega Pellicano –, ora mi sento bene fisicamente e sono pronto a dare una mano alla squadra. Purtroppo gli acciacchi ci stanno un po’ condizionando nell’ultimo periodo, ma dobbiamo andare oltre perché ci aspetta una fase delicatissima della nostra stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, Pellicano c’è: "Obiettivo chiaro a tutti"

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