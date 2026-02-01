Pronostico Parma-Juventus | Spalletti ha un chiaro obiettivo

Questa sera il Parma affronta la Juventus nella ventitreesima giornata di Serie A. La partita si gioca alle 20:45 e si aspetta una sfida aperta tra due squadre con obiettivi diversi. Per il Parma è importante ottenere punti in casa, mentre la Juventus cerca continuità in campionato. Le formazioni sono pronte, e i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà la partita in diretta tv o streaming.

Parma-Juventus è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La vittoria della scorsa settimana contro il Napoli ha fatto vedere una Juventus importante, almeno in campionato. Certo, la prestazione contro il Monaco in Champions League – anche se non era un campo così semplice – ha un poco rimandato le cose indietro. Ma diciamolo chiaramente: da quando è entrato Spalletti in panchina è una squadra totalmente diversa. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa sera al Tardini la Juventus cerca di mettere un altro tassello nel suo cammino verso la zona Champions.

