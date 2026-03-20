Con l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete si dà il via a un nuovo ciclo zodiacale, segnato da acconciature libere, make-up deciso e manicure brillante, caratteristiche tipiche della donna Ariete, considerata la più impulsiva dello zodiaco. Questo momento rappresenta il primo respiro dopo l’inverno, portando con sé un senso di inizio e di slancio.

Con l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete si apre ufficialmente un nuovo ciclo zodiacale: è l’inizio, lo slancio, il primo respiro dopo l’inverno. Nel 2026, il Sole entrerà in Ariete giovedì 20 marzo alle 15:46, segnando l’ equinozio di primavera (per cui abbiamo già nuove idee sulle unghie ) e un passaggio energetico netto. Un transito che parla di azione, di impulso, di decisioni prese senza troppi filtri. Dopo la profondità emotiva dei Pesci, il nuovo segno zodiacale riporta tutto sul piano della realtà: si agisce, si sceglie, si parte. In questo contesto, la donna Ariete incarna perfettamente questa energia diretta, spontanea e difficilmente contenibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Acconciature libere, make-up deciso e manicure brillante: così è fatta la donna Ariete, la più impulsiva dello zodiaco.

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