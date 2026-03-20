Un nuovo stile di abbigliamento da yoga in cashmere sta conquistando il settore dell’activewear, spostando l’attenzione dal semplice allenamento a un modo di vivere più rilassato e femminile. Questa tendenza si distingue per l’uso di materiali pregiati e un design che si allontana dall’immagine sportiva tradizionale, puntando invece a un’estetica più elegante e confortevole.

Più che una tendenza di moda, un vero e proprio lifestyle. L ’activewear si allontana sempre più dall’immaginario fitness, avvicinandosi a un’idea di benessere quotidiano, femminile e rilassato. Negli ultimi anni, complice il post pandemia, la diffusione di yoga e pilates e l’estetica “clean girl” su TikTok, il confine tra abbigliamento tecnico e guardaroba quotidiano si è fatto sempre più sottile. Non sorprende quindi che anche i brand più legati a un’eleganza senza tempo decidano di entrarci. Ultimo in ordine di tempo, Falconeri. Ora yoga si fa indossando. il cashmere. Per la primavera estate 2026 il brand presenta Cashmere Yoga, la sua prima capsule dedicata al wellness. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Abbigliamento da yoga… in cashmere: così l’activewear diventa chic

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