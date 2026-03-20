Il 27 gennaio 1901 nasce Olmo Dalcò, figlio di un padre sconosciuto e proveniente da una famiglia di braccianti nella Bassa parmense. Quel giorno, mentre a Milano moriva Giuseppe Verdi, Dalcò vedeva la luce in una fattoria della stessa regione. Sono passati cinquant’anni dall’uscita del film ’Novecento’, un anniversario che richiama l’origine e la storia di chi ha contribuito alla sua realizzazione.

di Stefano Marchetti Olmo Dalcò, figlio di padre ignoto, da una famiglia di braccianti, nacque il 27 gennaio 1901 in una fattoria della Bassa parmense, proprio il giorno in cui a Milano moriva Giuseppe Verdi. Lo stesso giorno, nelle stesse ore e nello stesso luogo, veniva alla luce anche Alfredo Berlinghieri, figlio e nipote dei proprietari terrieri. Olmo e Alfredo, il contadino e il possidente: due destini diversi, ma incrociati, nella storia di un secolo che avrebbe cambiato il mondo. Proprio loro furono i protagonisti di ’Novecento’ di Bernardo Bertolucci, un film cult, fra i più lunghi di sempre (317 minuti nella sua versione originale), che venne presentato al festival di Cannes cinquant’anni fa, il 21 maggio 1976, e uscì nelle sale in settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 50 anni di ’Novecento’. Dalla genesi del film alla sua eredità artistica

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