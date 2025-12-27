Google permetterà il cambio di indirizzo Gmail senza perdere dati
(Adnkronos) – Presto sarà possibile cambiare il proprio indirizzo mail senza perdere i propri dati. E' questo il 'regalo' di Natale sul quale starebbe lavorando Google per gli utenti di Gmail. Secondo un aggiornamento della pagina di assistenza di Google – per ora solo in lingua Hindi e il che suggerisce che il lancio della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Google: al via i test per poter cambiare indirizzo Gmail Google avvia un test in India per permettere di cambiare l'indirizzo Gmail mantenendo dati e trasformando il vecchio indirizzo in alias; attenzione a limiti e servizi esterni. - facebook.com facebook
Palo Alto Networks e Google Cloud per la sicurezza di cloud e AI: La partnership in atto si rafforza per permettere alle aziende di sviluppare e adottare l’intelligenza artificiale in modo sicuro e scalabile, proteggendo dati e applicazioni nel multi-cloud x.com
