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La Sony ha annunciato che Mattia Villardita, 32 anni di origini liguri, sarà il rappresentante italiano per il lancio del nuovo film “Spiderman – Brand New Day”. Il film uscirà nei cinema italiani il 29 luglio e la scelta di Villardita è stata ufficializzata dall’azienda per questa iniziativa promozionale.

La magia del cinema incontra la realtà del cuore: la Sony ha scelto Mattia Villardita, 32enne di origini liguri, per rappresentare l’Italia nel lancio del nuovo film “Spiderman – Brand New Day”, in uscita nei cinema italiani il prossimo 29 luglio. Villardita, conosciuto affettuosamente come lo “Spiderman savonese”, non è solo un volto legato al mito del supereroe Marvel, ma anche un simbolo di altruismo e dedizione. Il giovane ligure aveva già ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno costante nei reparti pediatrici, dove ha portato sorrisi e speranza ai piccoli pazienti. Ora, la sua passione per il personaggio di Spiderman lo porta direttamente nel cuore della storia ufficiale del supereroe, ricevendo persino l’apprezzamento personale di Tom Holland, l’attore che interpreta l’Uomo Ragno sul grande schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - ?????? ??????????, ?? ????????? ??????, ???????????? ??? ?????? ??? ????? ???? Sony Articoli correlati Sony Interactive chiude Bluepoint Games(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha confermato ufficialmente la chiusura di Bluepoint Games, lo studio noto per l'altissima qualità... Sony wf-1000xm6 specifiche complete svelatesony annuncia l’imminente rilascio della prossima generazione di auricolari wireless, con lancio previsto per il 12 febbraio 2026. Tutto quello che riguarda Sony Temi più discussi: Mattia, volto italiano di Spiderman: la Sony ha scelto il savonese Villardita per il lancio del nuovo film S…; Lo Spiderman savonese scelto da Sony per il lancio del nuovo capitolo della saga; Spider-Man: Brand New Day dal 29 luglio al cinema prodotto da Sony Pictures; Savona, Spiderman Mattia Villardita rappresentante italiano per il lancio del nuovo film sull'Uomo Ragno. Mattia, volto italiano di Spiderman: la Sony ha scelto il savonese Villardita per il lancio del nuovo film Spiderman Brand New DayL’annuncio è stato dato via social dall’attore Tom Holland. Tra gli ambasciatori anche il campione F1 Esteban Ocon ... ilsecoloxix.it La Sony sceglie Mattia Villardita per il lancio del nuovo film sull'uomo ragnoAGI - La Sony ha scelto il ligure Mattia Villardita per il lancio del nuovo film 'Spiderman - Brand new day', che uscirà nei cinema italiani il prossimo 29 luglio. Villardita, conosciuto come lo Spide ... msn.com Sony ha rivelato quali sono i giochi che abbandoneranno il servizio PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo mese. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-extra-premium-giochi-lasciano-catalogo-aprile-866659.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook Sony potrebbe abbandonare 'PlayStation Network' e 'PSN': la piattaforma online cambierà faccia x.com