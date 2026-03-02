Durante gli Actor Awards al Shrine Auditorium di Los Angeles, lo stilista Law Roach ha annunciato che Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in segreto. La notizia è stata comunicata durante l’intervista rilasciata a Access Hollywood, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La coppia, nota per il loro rapporto pubblico, non ha ancora commentato quanto riferito.

in segreto. A rivelarlo è stato lo stilista Law Roach ai microfoni di Access Hollywood in occasione degli Actor Awards al Shrine Auditorium di Los Angeles. “Il matrimonio c’è già stato, velo siete perso”, ha detto Roach, fashion designer di lunga data dell’attrice statunitense. Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti sul set del film ‘Spider-Man: Homecoming’ – uscito in Italia nel luglio 2017 – e da quel momento non si sono mai più lasciati fidanzandosi ufficialmente nel 2021 (sebbene i due abbiano sempre preferito mantenere un profilo basso e riservato). Le indiscrezioni sulla loro unione si rincorrono da tempo, soprattutto da quando c’è stata la fatidica proposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati

