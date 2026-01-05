Nel mercato di gennaio, la Juventus si trova a dover rafforzare il proprio reparto offensivo. Secondo Balzarini, è fondamentale intervenire per migliorare la rosa in quell’area, offrendo così maggiori soluzioni a disposizione di un eventuale nuovo allenatore. Il suo consiglio a Comolli riguarda la scelta di un attaccante che possa contribuire con continuità e qualità, garantendo maggiori alternative nel corso della stagione.

Calciomercato Juve, Balzarini sul suo canale YouTube sottolinea la necessità dei bianconeri di prendere un attaccante a gennaio. Il tema calciomercato della Juve torna al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha ribadito come la Juventus abbia un bisogno concreto e immediato: l’arrivo di un nuovo attaccante. Una necessità che nasce sia dalle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic sia dagli scenari di mercato che si stanno aprendo attorno al centravanti serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Balzarini non ha dubbi: ai bianconeri serve un rinforzo in quel ruolo. Il consiglio a Comolli

Balzarini: “La Juventus adesso farebbe bene a studiare il profilo di…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha spiegato che la Juventus ha bisogno di un attaccante: "Quindi ripeto il concetto, la Juve, secondo me, farebbe bene ad andare a studiare ... tuttojuve.com