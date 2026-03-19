Visconti a Milano | 8 mesi di cinema in 3 atti

La Cineteca di Milano ha annunciato una rassegna dedicata a Luchino Visconti, celebrando il centenario della nascita e il cinquantenario della morte del regista. La programmazione si svolgerà in otto mesi, dal 19 marzo fino a fine novembre, e includerà una serie di film scelti per ripercorrere la sua carriera cinematografica. L’evento si svolgerà nella sede milanese della Cineteca.

La Cineteca Milano ha deciso di trasformare il centenario della nascita e il cinquantenario della scomparsa di Luchino Visconti in un viaggio cinematografico che si estenderà per otto mesi, dal 19 marzo fino alla fine di novembre. La rassegna, intitolata Luchino Visconti in tre atti, aprirà le sue porte questa sera alle 21 al Cinema Arlecchino con la proiezione de La terra trema. Episodio del mare. L’iniziativa non si limita a una semplice collezione di film, ma propone una struttura narrativa divisa in tre fasi distinte: gli esordi, i grandi affreschi e la fine della borghesia. Questo approccio permette ai milanesi e agli appassionati di cinema di seguire l’evoluzione stilistica dell’autore attraverso opere chiave come Bellissima o Ossessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Visconti a Milano: 8 mesi di cinema in 3 atti Articoli correlati Leggi anche: Luchino Visconti in tre atti (e otto mesi). Oggi “La terra trema“ Visconti a 50 anni: il conte ribelle che cambiò il cinemaIl 17 marzo del 1976, mentre si trovava a Roma per ultimare il doppiaggio di L’innocente e lavorare su un adattamento de La Montagna incantata,... Una raccolta di contenuti su Visconti a Milano 8 mesi di cinema in 3... Argomenti discussi: I luoghi di Luchino Visconti, da Cernobbio a Ischia a 50 anni dalla morte del maestro del neorealismo; Tutti gli eventi, mercatini e sagre di Piacenza e provincia.