verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026

Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 21 febbraio 2026. Oggi, sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio per una intervista – ritratto l’attrice Margareth Madè, a seguire per la prima volta il comico ed imitatore Vincenzo De Lucia.🔗 Leggi su Superguidatv.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026Sabato e domenica, su Canale 5, torna Verissimo con due puntate piene di interviste e ospiti.

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026Questa settimana torna su Canale 5 “Verissimo” con Silvia Toffanin.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verissimo: Sabato 14 febbraio Video; Verissimo, sabato 14 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi; Verissimo ospiti di Silvia Toffanin del 14 e 15 febbraio; Verissimo: Al Bano e Noemi ospiti di Silvia Toffanin.

Verissimo, ospiti del 21 e 22 febbraio 2026: Silvia Toffanin faccia a faccia con la sua copiaIl weekend di Verissimo del 21 e 22 febbraio 2026 porta nel salotto di Silvia Toffanin nuove storie, ritorni attesi e interviste che promettono di ... ilsipontino.net

Verissimo, oggi sabato 21 febbraio: gli ospiti e le intervisteTorna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 21 febbraio, e domani, domenica 22 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, tra pubblico e privato, ... adnkronos.com

Verissimo: Al Bano e Noemi ospiti di Silvia Toffanin x.com

Volti noti e meno noti si alternano sulla poltrona di Canale 5 nel salotto televisivo di Silvia Toffanin Leggi l'articolo #Verissimo - facebook.com facebook