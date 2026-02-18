Valditara | Aggressioni ai prof in diminuzione le misure introdotte iniziano ad avere effetto

Valditara ha annunciato che le aggressioni agli insegnanti sono calate, grazie alle misure messe in atto. Nel 2023-2024, si sono registrate 45 aggressioni, mentre quest’anno sono diminuite a 36. Nei primi sei mesi del 2024, gli atti violenti sono stati solo 15. La riduzione indica che le iniziative di tutela stanno producendo effetti concreti. La maggior parte degli episodi riguarda insulti e minacce, ma il numero complessivo si sta riducendo. Restano comunque preoccupazioni per alcuni istituti particolarmente colpiti.

ROMA – “C’è un dato positivo: le aggressioni al personale scolastico sono in diminuzione. Sono state 45 nell’anno scolastico 2023 2024, 36 nel 2024 2025, nei primi sei mesi di quest’anno sono state 15”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara (foto), intervenendo a ‘XXI secolo’ su Rai 1. “Tutto questo è anche una conseguenza delle misure che abbiamo adottato: l’arresto in flagranza o semi flagranza per chi aggredisce un docente, il risarcimento del danno di immagine fino a 10 mila euro, la possibilità di difesa legale del personale aggredito. Le misure iniziano a funzionare ma bisogna poi andare al cuore del problema: ridare autorevolezza agli insegnanti”, ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Valditara: “Aggressioni ai prof in diminuzione, le misure introdotte iniziano ad avere effetto” Funziona la cura Valditara: crollano le aggressioni ai docenti | Le anticipazioni al GiornaleL'anno scolastico si chiude con segnali positivi nella lotta alle aggressioni ai danni dei docenti. Israele, introdotte misure per aumentare il controllo sulla CisgiordaniaIl governo israeliano ha approvato nuove misure per rafforzare il controllo sulla Cisgiordania. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aggressione all’Einaudi di Foggia, appello al ministro Valditara: Difendere l’autorevolezza educativa; Foggia, docente rimprovera l'alunna: il padre lo aggredisce in classe; Valditara telefona al prof preso a schiaffi da un genitore: Vicinanza e solidarietà; Valditara telefona al prof preso a schiaffi da un genitore | Vicinanza e solidarietà. Valditara: Aggressioni ai docenti dimezzate, finora 15. Tocchiamo nel portafoglio chi li picchia. Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi: Studenti a ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato i risultati delle politiche contro la violenza nelle scuole durante la trasmissione XXI Secolo su Rai Uno. orizzontescuola.it Valditara: Nel 2026 960 milioni alla scuola/ In calo aggressioni ai prof, Albanese? Serve pluralismoDaniele Capezzone ha intervistato il ministro Valditara e dopo l’annuncio dei 960 milioni di euro per la scuola in vista del 2026, l’esponente del governo è stato incalzato sui recenti incontri a ... ilsussidiario.net Presidente Giorgia Meloni, Ministro Giuseppe Valditara, oggi entrare in una scuola significa, troppo spesso, entrare in un luogo di tensione e paura. Le aggressioni al personale scolastico, la maleducazione diffusa e la mancanza di rispetto da parte di studenti facebook