Martina De Ioannon ha chiarito la situazione con Gianmarco Steri, mettendo fine alle voci di crisi emerse dopo le rivelazioni di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Con un gesto deciso, Martina ha risposto alle insinuazioni, confermando il suo rapporto con Gianmarco e dissipando ogni dubbio. La sua reazione rappresenta un passo importante per chiarire la propria posizione e mantenere la serenità.

Martina De Ioannon con un gesto spegne le ipotesi di crisi con Gianmarco Steri nate dopo le rivelazioni di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni il web aveva costruito scenari opposti: chi era convinto di una rottura imminente e chi, invece, vedeva la coppia pronta a fare muro e andare avanti senza farsi condizionare dal passato. Ora arriva una risposta non fatta di comunicati, ma di immagini. Un contenuto breve, registrato la sera precedente, che per i fan vale più di mille parole e riporta tutto su un’unica certezza. Sara Gaudenzi lascia U&D senza scegliere? Uomini e Donne gossip: il gesto social di Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina replica a Ciro con Gianmarco: cosa ha fatto

Leggi anche: Uomini e Donne: Martina De Ioannon in studio con Gianmarco, Ciro e Cristina

Leggi anche: Uomini e Donne, Martina pensava a Gianmarco mentre era con Ciro? Lei risponde

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: cos’è successo nella registrazione di lunedì 12 gennaio 2026; Uomini e donne, Flavio a Martina dopo l'esterna: Ti sento controllata; Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica ad un commento cattivo su Gianmarco Steri e difende l’ex tronista; Uomini e Donne, scandalo Martina-Ciro: nuove rivelazioni di un ex cavaliere.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica ad un commento cattivo su Gianmarco Steri e difende l’ex tronista - Francesca Polizzi si è fatta notare nello studio di Uomini e Donne, una ragazza semplice e molto diversa dalle solite corteggiatrici pronte ad ammiccare alla telecamera che abbiamo visto e il pubblico ... msn.com