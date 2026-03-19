Una nuova stazione di rilevamento meteo, realizzata dagli studenti dell’indirizzo

Una stazione di rilevazione meteo preparata dai ragazzi dell’indirizzo "bio" è l’ultima frontiera di ItSosenibile, il progetto che il Marie Curie di Cernusco ha avviato da tempo e che ogni anno mette sotto la lente un ambito per riflettere sull’impatto delle scelte quotidiane sull’ambiente. "Siamo partitit eliminando le bottigliette di plastica – racconta il presidente Umberto Pesce – abbiamo installato distributori d’acqua per evitare di farvi ricorso". E agli studenti sono state donate borracce. Si è proseguito con la nascita della differenziata "anche se la legge non la prevede per la scuola". E, invece, all’istituto sono comparsi i contenitori per carta, plastica, alluminio, vetro poi, sono passati all’alimentazione, altro tema chiave con tanti risvolti da adolescenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una stazione per l’analisi dell’atmosfera

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