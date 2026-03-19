Il referendum in corso ha suscitato un acceso dibattito tra chi sostiene il voto negativo e chi invece invita alla partecipazione. Tra i motivi principali per votare No, ci sono tre argomenti che vengono spesso sottolineati: la volontà di contrastare le proposte del governo di esercitare un maggiore controllo sui giudici, le preoccupazioni riguardo alla soluzione delle attuali criticità e la percezione che le modifiche proposte non portino benefici concreti.

Quali sono i motivi per votare No al referendum? "Ci sono almeno tre motivi, molto semplici – spiega Emma Petitti, vicesegretaria regionale e consigliera regionale del Pd – Questa riforma non risolve i problemi veri della giustizia (personale, investimenti, digitalizzazione); apre la strada a un controllo politico sulla carriera dei magistrati; non migliora la vita dei cittadini, perché i tempi dei processi resteranno gli stessi. Non è una riforma della giustizia: è una riforma del potere". La soluzione alternativa proposta dal Pd? "Investimenti seri e strutturali e una riforma del Csm che ne rafforzi l’indipendenza, anziché limitarla. L’ Emilia–Romagna ha dimostrato che quando si investe nel pubblico i servizi migliorano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un No contro il governo: vuole controllare i giudici e non risolve i problemi"

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