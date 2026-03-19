Un bicchiere una chitarra e ogni tanto il sindaco La Sanremo nacque davanti a un' osteria

Il 14 aprile 1907, alle 4.30 del pomeriggio, davanti all’Osteria della Conca Fallata a Milano, si svolse il primo incontro che avrebbe dato vita a Sanremo. In quella stessa occasione, si trovavano un bicchiere, una chitarra e il sindaco, elementi che segnarono l’avvio di un evento che nel tempo sarebbe diventato famoso. Quell’appuntamento segnò l’inizio di una tradizione che ancora oggi si rinnova.

Dimenticate lo Stelvio, con i suoi tornanti che sembrano non finire mai. Scordatevi il Mont Ventoux, con quel paesaggio lunare descritto persino dal Petrarca. La storia del ciclismo s’è fatta anche qui: Milano, via della Chiesa Rossa 113, all’Osteria della Conca Fallata lungo il Naviglio Pavese. Il luogo in cui all’alba del 14 aprile 1907 prese il via la prima edizione della Milano-Sanremo. Che tempaccio, in quella mattina di primavera ormai iniziata da un pezzo: all’appuntamento delle 4.30 si presentarono soltanto 33 dei 62 ciclisti iscritti e la partenza fu posticipata di circa tre quarti d’ora, con il via ufficiale – secondo le cronache dell’epoca – alle 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un bicchiere, una chitarra e ogni tanto il sindaco... La Sanremo nacque davanti a un'osteria Articoli correlati Leggi anche: Quella radio all’osteria del Batèl. Ogni clic d’accensione una liturgia Leggi anche: L'amore tra Maria Antonietta e Colombre nato da una corda di chitarra rotta. "A Sanremo insieme, ma litighiamo solo per una cosa" Approfondimenti e contenuti su Un bicchiere una chitarra e ogni tanto... Un bicchiere, una chitarra e ogni tanto il sindaco... La Sanremo nacque davanti a un'osteriaDove ha cominciato una delle classiche del ciclismo italiano, luogo di aggregazione non solo di uomini di spettacolo ma anche di appassionati ... msn.com Chi è Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove proposte a Sanremo 2026: la chitarra a 7 anni, il coro del Conservatorio, Amici e l’AristonSanremo, 26 febbraio 2026 – Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ... lanazione.it