Trenord tra gennaio e febbraio 34 milioni di passeggeri in Lombardia 83% di corse puntuali

Tra gennaio e febbraio in Lombardia sono stati registrati 131mila treni del servizio ferroviario regionale, con 34 milioni di passeggeri trasportati. Durante questo periodo, la percentuale di corse puntuali si è attestata all’83 per cento. I dati mostrano l’attività del sistema ferroviario regionale, che ha visto un volume consistente di passeggeri e un’alta percentuale di puntualità sulle corse.

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