Nel 2025, Trenord ha registrato un incremento del 3% nelle corse rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 780mila operazioni. La rete ha servito complessivamente 205 milioni di passeggeri, confermando il ruolo centrale del trasporto ferroviario nel territorio. Questi dati riflettono l’impegno di Trenord nel garantire servizi affidabili e diffusi sul territorio lombardo.

Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. È un quarto dell’offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia. 590mila treni hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano. Le frequentazioni sui treni lombardi continuano a crescere: a novembre 2025 i viaggiatori nei giorni feriali erano 790mila, il 4% in più rispetto al 2024. A segnare i maggiori incrementi sono state le linee suburbane, utilizzate nei feriali da 384mila passeggeri, che hanno registrato una crescita dell’8%. I viaggiatori sulle linee Regio Express e Regionali sono aumentati del 2%, raggiungendo i 378mila al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trenord: 780mila corse e 205 milioni di passeggeri nel 2025

Trenord nel 2025: 205 milioni di passeggeri, 3% di corse in più. E l’indice di puntualità?Nel 2025, Trenord ha registrato un incremento del 3% nelle corse, raggiungendo circa 780mila servizi e trasportando 205 milioni di passeggeri.

Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell’8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeriNel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Trenord potenzia il servizio: treni 23 ore su 24 e corse notturne fino alle 2; Giorno della Memoria, la Provincia porta a Casatenovo Di nuovo ANNA.

Trenord: 780mila corse e 205 milioni di passeggeri nel 2025Nei feriali 790mila passeggeri/giorno; prosegue il boom nei weekend. +3% numero di corse rispetto al 2024; puntuale l’83,8%. 590mila corse da/per la città di Milano Nel 2025 Trenord ha effettuato ... ilgiornale.it

I numeri in crescita di Trenord: 780mila corse nel 2025. Milano-Saronno-Como la linea regionale più frequentata780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. La linea ferroviaria che da Milano ... espansionetv.it

Trenord, nell’ultimo anno 205 milioni di passeggeri e 780mila corse nel 2025. Puntuale l’83,8% - facebook.com facebook