Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata

Per la 30ª giornata di fantacalcio, tre difensori si distinguono come scelte da considerare: un giocatore di alta affidabilità, una presenza consolidata e una scommessa da valutare. Sono i nomi che non andrebbero esclusi dalla formazione, considerando le loro prestazioni recenti e le opportunità di bonus. Questi difensori rappresentano opzioni da tenere in mente per chi cerca di ottimizzare la propria rosa.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 30ª giornata. Il programma si apre venerdì 20 marzo con due sfide: Cagliari-Napoli (18.30) e Genoa-Udinese (20.45), mentre il sipario calerà domenica sera con il posticipo tra Fiorentina e Inter. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti è il momento di scoprire i tre migliori difensori da schierare al fantacalcio in questo turno. Cinque gol e un assist in 23 partite a voto, con una fantamedia del 6,8. I numeri parlano chiaro: Ostigard è un top in difesa al fantacalcio in questa stagione. Il norvegese è tornato al +3 contro il Verona dopo otto giornate di digiuno, la normalità per un centrale difensivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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