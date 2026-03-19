Traffico Roma del 19-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 19 marzo 2026, il traffico a Roma mostra code sulla carreggiata interna del raccordo, con veicoli rallentati e congestione diffusa. La situazione interessa principalmente le zone vicine agli svincoli principali, dove si registrano accumuli di veicoli e rallentamenti significativi. La circolazione appare complessa e molte strade sono interessate da rallentamenti, creando un quadro di traffico difficile da gestire.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia traffico in coda anche in esterna tra Laurentina ed Ardeatina trafficata la via Appia concludi tra l'aeroporto di Ciampino di raccordo anulare rallentamenti e code sempre per traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia per traffico tra il raccordo via dei due punti verso il centro città... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2026 ore 08:30 Articoli correlati Traffico Roma del 08-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... World Radio Day 2026 - Intervista ai protagonisti di Radio Rai Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 19:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe. Traffico Roma del 19-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda sul Raccordo Anulare tra il bivio per la diramazione Roma sud e la via Appia nelle due direzioni traffico ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code sulla via Cristoforo Colombo al ... romadailynews.it Nelle notti del 16, 17 e 18 marzo via Roma chiusa al traffico - facebook.com facebook