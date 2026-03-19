Ti ha chiamata… Grande Fratello Vip Ilary Blasi scopre quelle parole di Selvaggia Lucarelli | la reazione

Durante l’ultima puntata de Le Iene, Ilary Blasi ha ascoltato una frase di Selvaggia Lucarelli che ha attirato l’attenzione: “Ti ha chiamata…”. La conduttrice è apparsa visibilmente sorpresa dalla dichiarazione, che ha suscitato discussioni tra i presenti. La scena si è svolta nel contesto dello spazio dedicato alle interviste, con l’obiettivo di commentare le ultime novità del reality.

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, uno dei momenti più commentati è stato senza dubbio l’intervento di Ilary Blasi, tornata sotto i riflettori per la sua nuova avventura alla guida del Grande Fratello Vip. L’intervista, andata in onda tra servizi e inchieste, ha subito catturato l’attenzione del pubblico, soprattutto per alcune dichiarazioni che hanno mescolato ironia e sincerità. Durante il botta e risposta con gli inviati del programma, alla conduttrice è stata posta una domanda diretta sul suo ritorno alla guida del reality, questa volta al posto di Alfonso Signorini. Un passaggio che ha segnato un cambio importante nella storia recente del programma e che inevitabilmente ha sollevato curiosità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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