In un piccolo bar in mezzo al nulla, con il fumo delle sigarette che avvolge il bancone, un gruppo di uomini – alcuni più giovani, altri più vecchi – trascorre il tempo nel modo più tradizionale, tra pinte di birra e grasse e veniali discussioni. Si condividono storie vecchie e nuove, nel tentativo di far passare quel tempo che sembra immobile. In The Singers numerose banconote da un dollaro sono lì a custodire decenni di esperienze e racconti vissuti da generazioni di avventori. Il cortometraggio ha inizio in una serata apparentemente tranquilla, quando uno dei clienti si vanta della propria voce, spingendo il proprietario del locale a far esibire Gavin, un anziano frequentatore che necessita del tubo per respirare e dotato di incredibili qualità canore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Singers: il suggestivo cortometraggio premiato agli Oscar – Recensione

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