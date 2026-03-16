Sean Penn, che ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, non ha preso parte alla cerimonia di premiazione. L’attore si trova in Ucraina, motivo per cui è rimasto assente dall’evento. La sua presenza era molto attesa, ma ha deciso di non partecipare alla notte più importante del cinema mondiale.

L’assenza dell’attore. Sean Penn ha conquistato l’Oscar come miglior attore non protagonista. Nonostante fosse tra le presenze più attese della notte più glamour del cinema mondiale, l’attore non ha partecipato alla cerimonia. «Sean Penn non ha potuto essere qui — o forse non ha voluto — quindi ritirerò il premio a suo nome», ha scherzato il collega Kieran Culkin dopo aver annunciato la vittoria. In realtà Penn, che secondo alcune informazioni si troverebbe in viaggio in Ucraina, ha scelto di non presenziare a nessuna delle premiazioni legate al film. Da anni l’attore è impegnato politicamente a sostegno dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sean Penn premiato agli Oscar, ma è in Ucraina: l’assenza alla cerimonia

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