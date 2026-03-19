stipendi in toscana quanto si guadagna nella regione

In Toscana, nel 2025, la retribuzione annua lorda media si attesta a circa 31.000 euro. La cifra rappresenta una media calcolata su tutte le professioni e settori della regione. I dati sono stati pubblicati recentemente e mostrano le differenze di reddito tra le varie aree e categorie professionali presenti in Toscana.

Firenze, 19 marzo 2026 – In Toscana nel 2025 la retribuzione annua lorda media, Ral, si attesta a 31.931 euro, mentre la retribuzione globale annua, Rga, raggiunge i 32.515 euro. Dati che collocano la regione al decimo posto in Italia, sotto la media nazionale di 32.991 euro di Ral e 33.798 euro di Rga, ma sopra tutte le altre regioni del Centro e dell’intero Mezzogiorno. È quanto emerge dal JP Salary Outlook 2026 dell’osservatorio JobPricing, che fotografa una Toscana in posizione intermedia: lontana dalle regioni più ricche, guidate dalla Lombardia con oltre 35mila euro, ma comunque più solida rispetto a Marche e Umbria. La Ral rappresenta lo stipendio fisso annuo, mentre la Rga include anche componenti variabili come premi, bonus e incentivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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