La gestione della sanità in Romagna torna sotto accusa. I conti dell’Ausl vengono verificati dopo che sono emersi stipendi a sei cifre e premi di risultato. La polemica sui dirigenti in pensione ancora in carica si fa sempre più insistente. La regione si domanda quanto costi davvero questa macchina amministrativa e chi ci lavora dentro.

Quanto costa la cabina di regia della sanità romagnola? Tra stipendi a sei cifre, premi di risultato - sui quali qualche mese fa è insorta la polemica - e il delicato caso dei dirigenti in pensione ma ancora in carica, i conti dell’Ausl Romagna finiscono sotto la lente d’ingrandimento.I dati.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Sanità Romagnola

La Supercoppa Italiana 2025 si svolge a Riad dal 18 al 22 dicembre, con un nuovo formato Final Four e la partecipazione di quattro grandi squadre italiane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sanità Romagnola

Argomenti discussi: Stipendi a sei cifre e premi di risultato: chi guida la sanità romagnola e quanto guadagna; Dg, primari e altri direttori: quanto guadagnano i 136 dirigenti della Usl Umbria 1; Stipendi a sei cifre e premi di risultato: chi sono e quanto guadagnano i dirigenti della sanità romagnola; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT.

Dg, primari e altri direttori: quanto guadagnano i 136 dirigenti della Usl Umbria 1Dagli incarichi amministrativi di vertice alle guide dei dipartimenti e dei distretti, ecco l’elenco degli stipendi ... perugiatoday.it

TikTok rivela gli stipendi: cifre da capogiro per AI e non soloTikTok continua a reclutare talenti con stipendi che raggiungono cifre a sei zeri, nonostante l'incertezza politica che aleggia sul futuro della piattaforma negli Stati Uniti. La società cinese ... tomshw.it

#fblifestyle Con la possibile partenza di #Vlahovic e il rinnovo del contratto di #KenanYildiz, il giocatore turco può diventare quello con lo stipendio più alto della rosa #bianconera. Ovviamente, si parla di cifre lorde. Sono giusti questi stipendi, in base al rendim facebook