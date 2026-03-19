Stazione di Lido Centro e Acilia blitz dei carabinieri contro armi bianche e droga

I carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un’operazione nelle stazioni di Lido Centro e Acilia, controllando le aree circostanti. Durante il servizio di ieri, sono state sequestrate armi bianche e sostanze stupefacenti a seguito di perquisizioni e controlli a persone e veicoli. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie impegnate nel pattugliamento del territorio.

Ostia, 19 marzo 2026 – Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, concentrando l’attenzione sulla stazione “ Lido Centro” e sulle aree circostanti. L’operazione, finalizzata a contrastare il degrado urbano e le diverse forme di illegalità, ha portato all’arresto di due persone, alla denuncia di altre sette e al sequestro di armi bianche e sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno arrestato due cittadini romani in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria: un 49enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Droga e armi bianche: raffica di controlli dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr. Solofra, controlli dei Carabinieri: trovate droga e armi biancheIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr. Contenuti utili per approfondire Stazione di Lido Centro e Acilia blitz... Temi più discussi: Riaprono le scuole: nuovi orari e servizi aggiuntivi dell'Actv per gli studenti di tutta la provincia; Slow Wine consiglia: bevi che ti passa #31; Ostia Antica: orari, biglietti e come arrivare con la ferrovia Roma-Lido; Lavori di manutenzione alla stazione ecologica, prevista la chiusura temporanea. Stazione di Lido Centro e Acilia, blitz dei carabinieri contro armi bianche e drogaOstia, 19 marzo 2026 – Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, concentrando l’attenzione sulla stazione Li ... ilfaroonline.it Anticipati gli orari di partenze delle linee notturne dalla Stazione Lido CentroDa lunedì 15 maggio 2023 nel municipio X cambiano gli orari di partenza dalla Stazione di Lido Centro, della linea notturna nME e della linea notturna N070. La prima corsa della linea nME (linea ... romatoday.it Stazione lido centro che dite la faranno una bella pulitura prima di pasqua - facebook.com facebook