La stagione di Don Matteo 15, che era cominciata con un angelo caduto dal cielo (era il titolo del primo episodio andato in onda l’8 gennaio), si conclude. Sognando il cielo. Il cerchio si chiude, i conti si regolano, e i personaggi che hanno abitato la canonica di Spoleto per 10 settimane si trovano finalmente davanti alle domande che hanno rimandato per troppo tempo: qual è il mio posto nel mondo? Le mie certezze possono essere sostituite da altre? La quindicesima stagione le ha portate sullo schermo con una determinazione insolita, mescolando indagini, sentimenti e qualche sorpresa decisamente dark. Più di qualsiasi stagione precedente, questa ha saputo spingersi in territori inaspettati, costruendo una tensione narrativa che nell’episodio finale trova il suo punto di caduta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera su Rai 1 il gran finale di "Don Matteo 15": Maria scopre la verità sul suo passato, Giulia e Diego al bivio

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