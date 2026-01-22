Don Matteo 15 stasera su Rai 1 | i genitori di Diego mettono a rischio il fidanzamento?

Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Don Matteo 15, in programmazione alle 21:30. Oltre a dover affrontare il mistero di un casale incendiato, la puntata pone l’attenzione anche sulla possibile tensione tra i genitori di Diego e il suo fidanzamento con Giulia. La serie prosegue nel suo racconto di intrighi e personaggi, mantenendo il suo stile sobrio e coinvolgente.

In onda in questo giovedì 22 gennaio, la terza puntata di Don Matteo 15, oltre a dover risolvere il mistero di un casale dato alle fiamme, dovrà anche cercare di non rovinare la festa di fidanzamento di Giulia e Diego Continua la corsa inarrestabile di Don Matteo 15, che torna stasera su Rai 1, alle 21:30, con la terza puntata di stagione. Mentre Don Massimo continua ricostruire il passato di Maria, mentre si indaga su un casale andato in fiamme, incombono i preparativi per la festa di fidanzamento di Diego e Giulia. Don Matteo 15: le anticipazioni del 22 gennaio Don Massimo (Raoul Bova) finisce per caso nei pressi di un casolare in fiamme.

