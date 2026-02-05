Questa sera su Rai 3 va in onda “Splendida Cornice”, condotta da Geppi Cucciari. La trasmissione propone musica dal vivo e collegamenti con l’arte contemporanea, con ospiti come Nino D’Angelo. Un appuntamento che promette spettacolo e cultura, trasmesso in diretta dalla televisione nazionale.

Questa sera su Rai 3 Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, tra musica dal vivo e collegamenti esclusivi dall'arte contemporanea. Ecco tutti gli ospiti del 5 febbraio Stasera, giovedì 5 febbraio alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, torna in prima serata Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari dove divulgazione, ironia e satira si intrecciano con musica, arte e curiosità. Tra gli appuntamenti della puntata, performance dal vivo e collegamenti speciali dalla Basilica Palladiana di Vicenza. Ospiti e performance dal vivo La musica dal vivo torna a Splendida Cornice, Nino D'Angelo, icona della musica popolare, si esibirà con uno dei suoi brani più amati, Nu Jeans e 'na maglietta tratto dall'omonimo album del 1982 e del musicarello dell'anno successivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice stasera in TV su Rai 3: Nino D’Angelo e gli altri ospiti del 5 febbraio

Approfondimenti su Nino D Angelo

Questa sera su Rai 3, la puntata di Splendida Cornice si presenta con un cast ricco di volti noti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nino D Angelo

Stasera torna Geppi Cucciari con ‘Splendida Cornice’: le anticipazioniROMA – Divulgazione, ironia e satira tornano a intrecciarsi nella nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari e in onda giovedì 5 febbraio alle 21.20 s ... dire.it

