Sicurezza su bus e treni più controlli

Durante un viaggio recente in Inghilterra, sono stato a Manchester e Liverpool e ho notato che sui mezzi pubblici si svolgono numerosi controlli di sicurezza. Le autorità effettuano verifiche frequenti su bus e treni, garantendo un livello di sorveglianza che si traduce in maggiore tranquillità per i passeggeri. La presenza di agenti e controlli regolari è evidente e continua durante tutto il viaggio.

Sono appena tornato da un viaggio in Inghilterra, a Manchester e Liverpool. Ho provato ammirazione e anche un po’ di invidia nel vedere che in questi Paesi ti senti molto sicuro, soprattutto sui mezzi pubblici. In particolare, mi è piaciuto moltissimo vedere che non puoi salire su tram o autobus, se prima non paghi il biglietto all’autista. Mi piacerebbe tanto sapere perché non è possibile farlo anche in Italia. Ignazio Mistretta Risponde Beppe Boni Due ordini di problemi separati. La sicurezza sui mezzi pubblici in Italia, autobus e soprattutto treni, ha subito negli ultimi anni un’ accelerazione negativa. Troppe persone, soprattutto giovani o stranieri irregolari, si rendono protagonisti di episodi di violenza verbale o anche fisica nei confronti di altri passeggeri o dei controllori per biglietti non pagati e altre irregolarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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