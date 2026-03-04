Carobbi si racconta | I campioni più grandi? Baggio per distacco al livello di Ronaldo il Fenomeno Poi Antognoni Vi dico tutto

Stefano Carobbi, ex calciatore degli anni ’80, si è raccontato in un'intervista, parlando dei suoi campioni preferiti e della sua carriera. Ha ricordato di aver esordito in Serie A con la Fiorentina a 19 anni, di essere diventato titolare nell’Under 21 a 20 e di aver subito un’operazione al rene a 22. Carobbi ha anche menzionato alcuni dei giocatori che ammirava, come Baggio, Ronaldo il Fenomeno e Antognoni.

Carobbi si racconta: «I campioni più grandi? Baggio per distacco, al livello di Ronaldo il Fenomeno. Poi Antognoni. Vi dico tutto» Capello su Cristiano Ronaldo: «Non è al livello di Messi, Maradona e del Fenomeno, non si può paragonare a loro. Vi spiego perché» Mazzantini racconta: «Penso ancora alla morte di Ceccotti, all'Inter mandai a quel paese Ronaldo. Vi dico il mio maggior rimpianto»Undici operazioni, una spalla rotta da una finta di Baggio, un pugno a un celerino e un incidente stradale che ha chiuso una carriera fatta di...