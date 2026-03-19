scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori viterbo diversi gli studenti feriti

Questa mattina alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Soriano nel Cimino, un pullman di linea e un treno sono entrati in collisione al passaggio a livello. L’incidente ha provocato il ferimento di diversi studenti che si trovavano a bordo del pullman. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le responsabilità.

VITERBO - Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove un autobus di linea della Cotral diretto a Viterbo, per cause in fase di accertamento si è scontrato ad un passaggio a livello senza barriere con un treno, anch'esso della Cotral che fa la tratta da Viterbo alla capitale. L'incidente è successo a un passaggio a livello senza sbarre ma regolato da un semaforo. Gli studenti a bordo A bordo dell'autobus circa 40 passeggeri, la maggior parte studenti che si recavano a scuola a Viterbo. Nell'urto sono rimaste ferite cinque persone, due delle quali, la macchinista del treno e un ragazzo che era sul pullman, sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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