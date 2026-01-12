Palermo sequestrata discoteca abusiva priva di ogni requisito minimo di sicurezza Trovate anche fontane pirotecniche pronte all’uso

La polizia municipale di Palermo ha sequestrato una discoteca abusiva situata in un seminterrato nel centro della città. L’locale, privo di requisiti di sicurezza, ospitava centinaia di fontane pirotecniche pronte all’uso. L’intervento ha messo in luce una situazione di grave rischio per la sicurezza pubblica, evidenziando l’assenza di controlli e autorizzazioni per queste attività non autorizzate.

Una discoteca clandestina con centinaia di fontane pirotecniche pronte per essere utilizzate, nascosta in un seminterrato nel pieno centro di Palermo, è stata sequestrata dalla polizia municipale. All'interno, al momento del blitz, c'erano decine di clienti che ballavano e bevevano alcolici in un ambiente privo di qualsiasi requisito minimo di sicurezza. Nessuna uscita di emergenza, nessuna autorizzazione, nessuna certificazione antincendio. L'operazione risale al 10 gennaio, pochi giorni dopo la strage di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, e proprio per questo gli agenti hanno agito con particolare cautela.

Palermo controlli allo Zen, sequestrata una pistola e 169 proiettili Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nel quartiere Zen a Palermo, i carabinieri del Comando provinciale nel corso di alcune perquisizioni hanno rinvenuto una pistola e 169 cartucce cali - facebook.com facebook

La polizia municipale di #Palermo sequestra una discoteca abusiva e dopo due giorni il custode giudiziale ne viola i sigilli. x.com

