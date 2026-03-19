Roma Bologna streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Europa League

Questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma si sfidano Roma e Bologna negli ottavi di finale della Uefa Europa League 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per questa importante sfida europea.

ROMA BOLOGNA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21 Roma e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Roma Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: La partita di Europa League tra Roma e Bologna sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Bologna è in programma per le ore 21 di oggi, 19 marzo 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

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