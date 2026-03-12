Stasera, giovedì 12 marzo 2026, alle 18:45, Bologna e Roma si sfidano allo stadio Dall’Ara di Bologna negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming. Entrambe le squadre scendono in campo per questa sfida importante nel torneo continentale.

Bologna Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

