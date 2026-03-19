Rischi e opportunità parlano Cannucci e Meconcelli

Il dottor Cannucci, laureato in statistica, e il dottor Meconcelli, ricercatore all’Università di Firenze in Ingegneria Informatica, sono stati intervistati per discutere di intelligenza artificiale. La conversazione si è concentrata sui rischi e le opportunità legate a questa tecnologia, approfondendo aspetti tecnici e applicativi senza entrare in dettagli legali o controversi.

Abbiamo intervistato il dottor Cannucci, laureato in statistica e il dottor Meconcelli, ricercatore presso la facoltà di Ingegneria Informatica dell’ Università di Firenze, per parlare dell’ AI. Che impatto ha l’intelligenza artificiale sui giovani? "L’AI è uno strumento molto potente, ma ci sono ancora pochi studi sui suoi effetti. Il suo utilizzo è cresciuto notevolmente, spesso per svolgere compiti semplici, come quelli scolastici e ciò porta a diminuire progressivamente la capacità di problem solving" Come sono cambiate le guerre con l’avvento dell’AI? "Con quest’ultima escalation in Iran, dove i sistemi di AI sono stati utilizzati per individuare obiettivi strategici, l’uso è cresciuto a dismisura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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