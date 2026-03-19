Referendum le ragioni del Sì e del No | il dibattito in studio tra Mantovano e Grosso

In uno studio televisivo si sono confrontati Alfredo Mantovano e un altro esperto, discutendo sulle ragioni del Sì e del No in vista del prossimo referendum. Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha presentato le motivazioni a favore della riforma, mentre il suo avversario ha illustrato le ragioni opposte. La discussione si è concentrata sui punti principali di entrambe le posizioni senza entrare in analisi o interpretazioni.

Ospiti in studio Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il SÃ¬ ed Enrico Grosso, Presidente del Comitato Per Il No Ospiti in studio Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il SÃ¬ ed Enrico Grosso, Presidente del Comitato Per Il No Le magie di Kane e del Bayern Monaco condannano l'Atalanta: perde 4-1 ed Ã¨ fuori dalla Champions. Gli highlights Ancona Ã¨ la Capitale Italiana della Cultura 2028, il premio Oscar Dante Ferretti: Â«La mia Ancona, energia creativa per il mondoÂ» Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Referendum, le ragioni del Sì e del No: il dibattito in studio tra Mantovano e Grosso Articoli correlati Castel San Giorgio, grande partecipazione al dibattito sul referendum “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”Si è svolto con grande partecipazione l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”, tenutosi sabato sera presso la sala... Le ragioni del sì e le ragioni del no: dibattito sul referendumLunedì 16 marzo, alle ore 09,30, presso la sala convegni del Grand Hotel Excelsior, si svolgerà un seminario sul tema referendario, mettendo a... Non fatevi fregare dal fronte del No! Una selezione di notizie su Referendum le ragioni del Sì e del No... Temi più discussi: Riforma della giustizia: le ragioni del Sì; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum, le ragioni del Sì e le ragioni del No. L’approfondimento; Referendum: perché votare Sì. Referendum Costituzionale. Le ragioni del sì, le ragioni del noLe ragioni del Sì. Rubini: «Le carriere? Da separare già dal 1989» Avvocato Rubini, perché la separazione delle carriere tra magistratura giudicante (i giudici) e requirente (i pubblici ministeri) è c ... difesapopolo.it Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del noSi vota tra una settimana per confermare o meno la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni e dal ministro Nordio ... repubblica.it #ottoemezzo Referendum, Gabrielli smentisce Meloni: “Sì o No, la sicurezza dei cittadini non cambia” x.com “Il destino del Regno Unito e di Londra è nell’Unione europea”, dice il sindaco laburista Sadiq Khan in questa intervista esclusiva a Repubblica, nel suo ufficio a East London, a dieci anni dal referendum della Brexit. “È un destino inevitabile e sempre più nece - facebook.com facebook