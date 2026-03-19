Referendum – Il governo controllerà i pm?

Il governo non ha mai affermato pubblicamente che controllerà i pubblici ministeri in relazione al referendum sulla riforma. Chi si oppone all'iniziativa sostiene che ci siano rischi di interferenze nelle indagini e nelle attività dei magistrati, ma queste affermazioni non sono supportate da dichiarazioni ufficiali. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di una riforma, senza che il governo abbia mai confermato piani di controllo sui pm.

Chi critica la riforma della giustizia sostiene che metterà i pubblici ministeri sotto il controllo del governo, anche se la legge non lo dice. E aggiunge che renderà i magistrati debolissimi ma anche potentissimi. Capiamoci qualcosa. Una conversazione con la donna francese al centro di uno dei casi di violenza più sconvolgenti degli ultimi anni, e che ha trasformato il suo processo in una questione politica C’è un nome ricorrente, nella campagna per questo referendum, soprattutto se si parla del CSM e delle famigerate correnti Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria, senza intervenire su ben sette articoli? Facciamo chiarezza 🔗 Leggi su Ilpost.it

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