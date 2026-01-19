Ecco la rassegna stampa della Juventus: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di lunedì 19 gennaio. Un’analisi delle notizie più recenti e degli aspetti principali che coinvolgono la squadra in questa giornata.

Mateta Juventus: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa è successo Zirkzee Juve, la trattativa è in salita: il Manchester United non dà l’ok per la cessione. Cosa sta accadendo Rinnovo Maignan, Tare fa chiarezza sul futuro del portiere rossonero: «Mike è molto legato a questa maglia». Quando la risposta definitiva Lucca Juve, la pista si complica: il club estero torna forte sull’attaccante del Napoli. A che punto è la trattativa Guehi Juve, il difensore sfuma definitivamente. Il giocatore sta firmando con un’altra big. I dettagli della trattativa Juventus Next Gen, Passeri (presidente Ascoli) furioso: «Lunedì protesterò con la Lega e con Orsato!». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 19 gennaio

Quattro partite per sognare in grande, Tuttosport: "Spalletti-Juve, tutto e subito" - Ampio spazio ai prossimi impegni in campionato e in Champions, per la Juve, quest'oggi sulla prima pagina firmata Tuttosport. tuttomercatoweb.com